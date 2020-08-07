Карельские производители превысили объемы отгрузки прошлого года

Погрузка в Петрозаводском регионе ОЖД в июле 2020 года превысила 2,5 млн. тонн, что почти на 5 % выше уровня июля прошлого года.

На 6,3% в июле выросла погрузка руды железной (1 млн. 22 тыс. тонн), на 2,6% строительных грузов (1 млн. 359 тыс. тонн), на 14,1% лесных грузов (75,7 тыс. тонн), на 22,9% выросли перевозки бумаги в контейнерах (81,4 тыс. тонн).

Погрузка на полигоне Петрозаводского региона ОЖД стабильно растет четвертый месяц подряд (+3% в апреле, +1% в мае, +5,3% в июне и +4,8% в июле).

По предварительной информации ключевых грузоотправителей Карелии динамика роста объемов перевозок будет сохраняться.