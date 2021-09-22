Карельские пловцы взяли четыре медали на Первенстве Северо-Запада

В Ленинградской области проходят чемпионат и первенство Северо-Запада по плаванию. В первый день соревнований в Тосно карельские спортсмены завоевали четыре медали, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Мастер спорта Аркадий Дорофеев стал чемпионом на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 16.04,01, установив новый рекорд Карелии.

Александр Торопов на этой же дистанции и на дистанции 200 метров вольным стилем завоевал бронзу с результатом 16.35,86 и 1.56,19 соответственно.

Среди юношей отличный результат показал Эрик Малки. Он завоевал серебро на дистанции 100 метров на спине с результатом 1.00,05. Фото источника