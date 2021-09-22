Карельская биатлонистка вошла в пятерку лучших спортсменов России

Во вторник, 21 сентября, завершилось Первенство России по биатлону среди юниоров. Спортсменка из Карелии Ирина Соловьева пришла четвертой, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Она показала отличный результат в кросс-спринте на дистанции 4,5 километра. Карельская биатлонистка пришла четвертой.

В соревнованиях в Уфе участвовали спортсмены 2000-2002 годов рождения. Бороться пришлось с сильнейшими биатлонистами России этой возрастной группы.

Шестое место заняла Ульяна Черепанова, еще одна спортсменка из Петрозаводска. // Фото: источник