Карельские музеи не смогли получить деньги на свои проекты

Подведены итоги отбора лучших музейных проектов для целевого финансирования на сумму до 500 тысяч рублей каждый, сообщает Агентство стратегической информации.



Конкурс проходил в рамках благотворительной программы компании «Северсталь». Его цель — выявлять и поддерживать социокультурные инициативы, развивающие северные регионы.

Всего поступило 48 заявок из 11 регионов-участников: Карелии, Коми, Пермского края, Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Ненецкого автономного округа.

25 декабря жюри объявило победителей. Ни один музей Карелии гранта не получит.

Список победителей XI конкурса "Музеи Русского Севера" выглядит следующим образом.

Номинация «Коллекция»

Татьяна Долматова. «История старого дома, рассказанная им самим».Слободской музейно-выставочный центр, Кировская область.

Номинация «Музей и общество»

Альбина Коробкина. «Вам пора в музей!». Музей современного искусства «ПЕРММ», Пермский край.

Наталия Самохвалова. «Марафон родных игр». Нюксенский районный краеведческий музей, Вологодская область.

Номинация «Традиция»

Олег Горшков. «Дому быть!». Музей народных промыслов и ремесел Приморья, Архангельская область.

Дмитрий Мухин. «Наши крестьянские будни». Вологодский государственный музей-заповедник (Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семёнково»).

Номинация «Туризм»

Наталья Пономарёва. «Город мой широкоплечий». Мурманский областной краеведческий музей, Мурманская область.

Номинация «.Doc»

Марина Коловангина. «Остров НАО». Музейное объединение Ненецкого автономного округа.

Победители получат гранты размером до 500 тыс. рублей, которые можно потратить на реализацию своих проектов.

Лидеров выбрал совет конкурса, состоящий из экспертов музейного дела, менеджеров культуры, туризма, корпоративной социальной ответственности. В наблюдательном совете конкурса работали представители администраций ключевых регионов компании «Северсталь» – республик Карелия и Коми, Вологодской и Мурманской областей.

Фото с сайта АСИ