Карельские хоккеисты впервые выступят в МХЛ

Команда федерального Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге «СКА-ГУОР Карелия» впервые выступит в Молодежной хоккейной лиге. Это произойдет в текущем сезоне, сообщили в группе Училища олимпийского резерва в Кондопоге ВКонтакте.

Решение приняли 5 апреля на заседании Совета директоров КХЛ. Единственная профессиональная хоккейная команда Карелии выступала на Первенстве Национальной молодежной лиги (НМХЛ) с 2019 года.

В марте 2022-го «СКА-ГУОР Карелия» заняла вторую строчку регулярного чемпионата в конференции «Запад», уступив в 1/8 плей-офф команде «Брянск».

В Чемпионате МХЛ сезона 2022/2023 примут участие 35 команд: 18 в Западной конференции и 17 команд на «Востоке». // Фото: Училище олимпийского резерва в Кондопоге/ВКонтакте