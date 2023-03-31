31 марта 2023, 09:40
Карельские хоккеисты стали призерами первенства Северо-Запада
В Кондопоге прошли решающие матчи юниорского первенства округа
В Кондопоге состоялись решающие матчи этапа плей-офф первенства Северо-Запада по хоккею среди юниоров до 18 лет. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
В играх за бронзу карельская команда «СКА-Карелия05» встретилась с «Балтийскими бобрами» из Калининграда. Первый матч завершился со счетом 9:1, а второй - со счетом 12:2 в пользу наших игроков.
По итогам сезона «СКА-Карелия05» заняла третье место в первенстве Северо-Запада. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»