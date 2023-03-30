Ориентировщик из Карелии выиграл всероссийские соревнования

Спортсмен из Петрозаводска стал победителем соревнований по спортивному ориентированию «Черное море», которые проходят в Геленджике. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Воспитанник спортивной школы №2 Сергей Зубов занял первое место в дисциплине «кросс-классика». В его возрастной категории М16 соревновались 135 участников.

Всего на всероссийские соревнования в Краснодарский край съехались почти 2000 участников из разных регионов страны. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»