Карелия заняла третье место в России по производству аквакультуры

Производство товарной аквакультуры в России по итогам III квартала 2020 года выросло на 18% и составило 238 тысяч тонн, сообщает сетевое издание "Ежедневные Новости Владивостока"

В тройке лидеров по объемам производства первое место занимает Северо-Западный федеральный округ, здесь выращено 84,9 тысяч тонн, на 24% выше уровня прошлого года.

На втором месте - Южный ФО с объемом производства в 56,7 тысяч тонн (на 8,4% ниже показателя прошлого года). Третью позицию занимает Дальневосточный ФО с объемом в 48,2 тысяч тонн, увеличив этот показатель на 64% по сравнению с 2019 годом.

В число регионов с наиболее высокими объемами производства входят:

Приморский край - 47,8 тыс тонн;

Мурманская область - 39,5 тыс тонн;

Республика Карелия - 32,8 тыс тонн;

Краснодарский край - 20,1 тыс тонн;

Ростовская область - 17,4 тыс тонн;

Астраханская область - 14,7 тыс тонн;

Ленинградская область - 10,7 тыс тонн;

Республика Дагестан - 8,1 тыс тонн;

Ставропольский край - 4,1 тыс тонн;

Республика Крым - 4 тыс тонн.

По породам, больше всего выращивают карповых – 67% хозяйств. Лососевых – 10%, беспозвоночных и осетровых – по 4%, прочих гидробионтов – 15% производителей.

Фото с сайта agrostory.com