09 декабря 2020, 08:28
Экономика

Карелия заняла третье место в России по производству аквакультуры

По федеральным округам, первое место по объемам – у Северо-Западного ФО

Производство товарной аквакультуры в России по итогам III квартала 2020 года выросло на 18% и составило 238 тысяч тонн, сообщает сетевое издание "Ежедневные Новости Владивостока"

В тройке лидеров по объемам производства первое место занимает Северо-Западный федеральный округ, здесь выращено 84,9 тысяч тонн, на 24% выше уровня прошлого года.

На втором месте - Южный ФО с объемом производства в 56,7 тысяч тонн (на 8,4% ниже показателя прошлого года). Третью позицию занимает Дальневосточный ФО с объемом в 48,2 тысяч тонн, увеличив этот показатель на 64% по сравнению с 2019 годом.

В число регионов с наиболее высокими объемами производства входят:

Приморский край - 47,8 тыс тонн;
Мурманская область - 39,5 тыс тонн;
Республика Карелия - 32,8 тыс тонн;
Краснодарский край - 20,1 тыс тонн;
Ростовская область - 17,4 тыс тонн;
Астраханская область - 14,7 тыс тонн;
Ленинградская область - 10,7 тыс тонн;
Республика Дагестан - 8,1 тыс тонн;
Ставропольский край - 4,1 тыс тонн;
Республика Крым - 4 тыс тонн.

По породам, больше всего выращивают карповых – 67% хозяйств. Лососевых – 10%, беспозвоночных и осетровых – по 4%, прочих гидробионтов – 15% производителей.

Фото с сайта agrostory.com

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Метки: 
Карелия
Северо-Западный федеральный округ
сзфо
аквакультура
рыба