Карелия заняла третье место в России по производству аквакультуры
Производство товарной аквакультуры в России по итогам III квартала 2020 года выросло на 18% и составило 238 тысяч тонн, сообщает сетевое издание "Ежедневные Новости Владивостока"
В тройке лидеров по объемам производства первое место занимает Северо-Западный федеральный округ, здесь выращено 84,9 тысяч тонн, на 24% выше уровня прошлого года.
На втором месте - Южный ФО с объемом производства в 56,7 тысяч тонн (на 8,4% ниже показателя прошлого года). Третью позицию занимает Дальневосточный ФО с объемом в 48,2 тысяч тонн, увеличив этот показатель на 64% по сравнению с 2019 годом.
В число регионов с наиболее высокими объемами производства входят:
Приморский край - 47,8 тыс тонн;
Мурманская область - 39,5 тыс тонн;
Республика Карелия - 32,8 тыс тонн;
Краснодарский край - 20,1 тыс тонн;
Ростовская область - 17,4 тыс тонн;
Астраханская область - 14,7 тыс тонн;
Ленинградская область - 10,7 тыс тонн;
Республика Дагестан - 8,1 тыс тонн;
Ставропольский край - 4,1 тыс тонн;
Республика Крым - 4 тыс тонн.
По породам, больше всего выращивают карповых – 67% хозяйств. Лососевых – 10%, беспозвоночных и осетровых – по 4%, прочих гидробионтов – 15% производителей.
Фото с сайта agrostory.com