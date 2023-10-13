Карелия заняла третье место в рейтинге возобновляемой энергетики

Ассоциация развития возобновляемой энергетики России наградила победителей в различных номинациях на энергетическом форуме, который проходит в Москве. Республика Карелия заняла почетное третье место в номинации «Лидер малой энергетики».

Методология рейтинга предполагает всестороннюю оценку перспектив развития зеленой генерации в России. Рейтинг составляется по широкому спектру критериев: регуляторная и инвестиционная среда, наличие инвестиционного и природного потенциала, инфраструктуры и многих других.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, принимавший участие в энергетическом форуме, выразил благодарность представителям малой энергетики региона.

Мы действительно сделали серьезный шаг в развитии «зеленой» генерации. Несмотря на все проектные сложности, пандемию и западные санкции, мы завершили строительство Белопорожских ГЭС и запустили их в эксплуатацию. Этой весной во время паводка наши гидростанции успешно выдержали все испытания., Спасибо всем, кто помог в реализации этого энергопроекта. Особая благодарность – Николаю Платоновичу Патрушеву за всестороннюю поддержку,

- сказал руководитель республики.

Напомним, Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) – представляет интересы участников сектора возобновляемых источников энергии в России и ведет деятельность по созданию благоприятного инвестклимата и популяризации использования возобновляемых источников энергии.