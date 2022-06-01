«Карелия Палп» развивает сотрудничество с высшими учебными заведениям

«Карелия Палп» и Северный Арктический федеральный университет (САФУ) договорились о развитии взаимодействия в области подготовки кадров и намерены подписать соглашение о сотрудничестве в части организации практики для студентов, стажировки и трудоустройства выпускников. Это будет четвертое соглашение о сотрудничестве с высшим учебным заведением. «Карелия Палп» уже заключила партнерское соглашение с Петрозаводским государственным университетом и ведет подобную работу с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна, а также с Санкт-Петербургским государственным лесотехническим университетом.

Мы нацелены на развитие компании. Мы готовы делиться опытом и знаниями с молодежью, сопровождать практику будущих специалистов, помогать в комфортном начале карьеры будущим профессионалам целлюлозно-бумажной отрасли. Убеждён, сотрудничество предприятия и вузов будет интересным и взаимно полезным и даст отличный результат,

— отметил генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов.

Налаживание сотрудничества между бизнесом и учебными заведениями для нас очень важно. Сегодня как никогда остро стоит вопрос опережающей подготовки кадров. Наше сотрудничество с «Карелией Палп» направлено на то, чтобы студенты, получали не только сильную теоретическую подготовку, но и обладали полноценными практическими навыками работы по профессии,

– подчеркнула ректор САФУ Елена Кудряшова.

Будучи полностью отечественной компанией, производственный цикл которой от лесозаготовки до производства и сбыта готовой продукции обеспечивается собственными подразделениями, «Карелия Палп» имеет возможность предложить молодому специалисту возможность выбора специальности. Так, практику и стажировку можно пройти на Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате, в транспортно-логистической компании «Кареллестранс», на лесопромышленном хозяйстве «Кондопожское ЛПХ», а также в филиале компании.

Сегодня в группе компаний «Карелия Палп» работает более 4,2 тыс. человек. Основные активы находятся в городе Кондопоге (50 км от столицы Республики Карелии, города Петрозаводска). Корпоративная жизнь компании интересна и многогранна: мероприятия включают как спортивные, так и развлекательные события; есть возможность для обучения и карьерного роста, действует программа наставничества и поддержки молодых специалистов.

Кондопога – современный благоустроенный город, где создана комфортная инфраструктура. Так, в городе открыт Ледовый дворец, доступны услуги современной поликлиники с отличным диагностическим оборудованием, работает Дворец культуры, количество школ и детских садов достаточное для обеспечения местами всех желающих. Иногородним студентам и молодым специалистам компания предлагает проживание, разрабатываются варианты корпоративной жилищной программы.