Сбербанк принял участие в забеге в городе Питкяранта

Сбербанк принял участие в забеге посвящённому 101-летию ключевого партнёра - Целлюлозного завода в городе Питкяранта.

Всего к соревнованию присоединились 400 человек из Питкяранского и других муниципальных районов Карелии, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Москвы. Состязания проходили на берегу Ладожского озера.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк:

Мы поддержали инициативу нашего партнёра, потому что в стратегии Сбера спорт, здоровый образ жизни являются важной частью корпоративной культуры. Рады, что такое большое количество жителей Карелии разделяют эту философию.

Организаторы подготовили дистанции по силам каждому: 500, 1000, 2500 и 5000 метров. Для участников забега работала детская анимация, конкурсы и интерактивные площадки. На территории базы была организованна полевая кухня. Все финишеры получили памятную медаль, заряд бодрости и отличного настроения.