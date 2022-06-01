Умные датчики проконтролируют условия хранения одежды

Новая разработка МТС помогает правильно хранить ассортимент одежды, предотвращать убытки и избегать порчи товаров.

Первая партия датчиков уже поступила в магазины женской одежды Shatte в Петрозаводске, Сыктывкаре, Твери, Ярославле, Вологде, Калининграде, Самаре и еще более десяти городах страны. Устройства разработаны специалистами МТС и позволяют без участия человека круглосуточно контролировать температуру и влажность помещения, даже если объект обесточен. IoT-датчики устанавливаются в кассовых зонах магазинов, где постоянно находятся и работают сотрудники, а также в торговых залах, где представлен ассортимент одежды и аксессуаров.

Если в помещении слишком жарко или слишком холодно, это ведет к снижению количества клиентов и примерок одежды, порче товара и убыткам. В летнее время товар теряет привлекательный вид особенно быстро, уже после разовой примерки. Мы подсчитали, что предотвратив недельные убытки от неисправной системы кондиционирования, мы полностью окупаем вложения в IoT-оборудование. Комфортный климатический режим также позволяет нашим сотрудникам эффективно работать, быть вовлеченными и доброжелательными к клиентам, а это непосредственно влияет на бизнес,

– прокомментировал Николай Рыбаков, менеджер по оперативным мероприятиям Shatte.

Сотрудники МТС интегрировали IoT-датчики «Цельсиум» в систему 1С сети магазинов, чтобы устройства не только отслеживали климатические параметры, но и в режиме реального времени оповещали сотрудников Shatte об отклонении от нормы, а те могли видеть сигнал на экране компьютера. Кроме того, все собранные климатические данные накапливаются и хранятся в облаке МТС, поступая туда по сети NB-IoT. Это позволяет сравнивать ключевые показатели температуры и влажности в помещениях и анализировать их в любое время.

Датчики «Цельсиум» изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Они надежны, понятны и просты в использовании, их легко монтировать, для этого не требуются специальные навыки,

– прокомментировал директор филиала МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.