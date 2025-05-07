«Карелия Палп» и Николай Федоренко поздравили ветеранов

В преддверии празднования 80-й годовщины Дня Победы сотрудники предприятий группы компаний «Карелия Палп» вместе с индивидуальным предпринимателем Николаем Федоренко поздравили ветеранов с грядущим Днем Победы.

На протяжении многих лет в канун 9 мая представители Кондопожского ЦБК, члены Совета ветеранов и Совета молодых специалистов комбината навещают тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов ветеранов Великой Отечественной войны Кондопоги и района, в том числе ветеранов комбината, чтобы отдать дань уважения участникам и свидетелям тех событий, сохранить память о войне для нынешних и будущих поколений.

В юбилейный год 123 кондопожских героя празднования — труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских лагерей и вдовы участников Великой Отечественной войны — получили памятные подарки, продуктовые наборы, цветы и приглашения на торжественный концерт.

— С чувством глубокой благодарности и почтения мы поздравляем ветеранов – тех, на чью долю выпали суровые испытания, тех, кто ценой невероятных усилий восстанавливали город, республику, страну из руин Великой Отечественной. А потому считаю делом чести – помнить и почитать подвиг народа, обязанностью – не допустить вновь, долгом – передать детям и внукам знание, бережное отношение к истории, воспитать гордость за Победу, за Родину.

— говорит генеральный директор «Карелии Палп» Владимир Бобин.

Четвертый год подряд «Карелия Палп» и Николай Федоренко, карельский форелевод, готовят и вручают подарки ветеранам. Для ветеранов такие встречи — события особенные: они охотно делятся воспоминаниями, рассказывают о своей жизни и, конечно, благодарят.

— В этом году мы отмечаем юбилей великой даты, объединяющей поколения. Кондопога, как и вся страна, прошла через тяжелейшие испытания. Благодарю ветеранов, тружеников тыла и всех, кто восстанавливал нашу страну, за подвиг, благодаря которому мы живем под мирным небом. Желаю всем здоровья, мира и благополучия. Пусть память о Победе всегда живет в наших сердцах,

— поздравляет Николай Федоренко.

Фото: пресс-служба группы компаний «Карелия Палп»