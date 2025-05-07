Работу торговых центров ограничат 9 мая в Петербурге

Из соображений безопасности при проведении праздничных мероприятий работу торговых центров ограничат в День Победы в Северной столице.

9 мая ТЦ не будут работать с 10:00 до 16:00. Список конкретных торговых мест, которых коснутся ограничения, опубликовали на сайте администрации Петербурга.

Деятельность на время приостановят торгово-развлекательный центр «Галерея» (Лиговский пр., 30); торговый комплекс «Невский центр» (Невский пр., 114-116); универмаг «Большой Гостиный Двор» (Невский пр., 35); торговый дом «Пассаж» (Невский пр., 48); галерея Grand Palace (Невский пр., 44); торговый центр «Невский атриум» (Невский пр., 71/1); торгово-развлекательный комплекс «Адмирал» (М. Морская ул., 4/1).

Ограничения коснутся организаций и индивидуальных предпринимателей в названных торговых точках, вход для посетителей буде закрыт. © «Петрозаводск говорит»