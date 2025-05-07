Ветеран из Карелии примет участие в параде Победы в Москве

В Беломорском округе проводили ветерана Великой Отечественной войны. Юлий Чипивский примет участие в параде Победы в Москве.

«9 мая Юлий Иванович представит нашу республику на Параде Победы в Москве. Конечно, перед поездкой наш ветеран волновался, но настрой у него боевой!»

- сообщили в администрации округа. Он пообещал передать фронтовикам из других регионов теплый привет из Карелии. В Москве ветеран пробудет до 10 мая.

В годы Великой Отечественной войны Юлий Чипивский сбивал вражеские самолеты над Ленинградом и Ладогой. В 1945 году участвовал в параде Победы в Северной столице, в 1946 приехал жить и работать в Беломорск. © «Петрозаводск говорит»