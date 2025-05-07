Рейд ГАИ пройдет сегодня в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске пройдут массовые проверки перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Госавтоинспекция просит автомобилистов думать о безопасности юных пассажиров и не нарушать правила дорожного движения.

В ГАИ напомнили, что водители, которые перевозят маленьких пассажиров без детских удерживающих устройств, будут привлечены к ответственности. Им грозит штраф в размере 3000 рублей. © «Петрозаводск говорит»