07 мая 2025, 10:36
Общество

Рейд ГАИ пройдет сегодня в Петрозаводске

Дорожные инспекторы будут проверять соблюдение правил перевозки детей в карельской столице
Фото: unsplash.com / Shirly Niv Marton

Сегодня в Петрозаводске пройдут массовые проверки перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Госавтоинспекция просит автомобилистов думать о безопасности юных пассажиров и не нарушать правила дорожного движения.

В ГАИ напомнили, что водители, которые перевозят маленьких пассажиров без детских удерживающих устройств, будут привлечены к ответственности. Им грозит штраф в размере 3000 рублей. © «Петрозаводск говорит»

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