07 мая 2025, 10:36
Рейд ГАИ пройдет сегодня в Петрозаводске
Дорожные инспекторы будут проверять соблюдение правил перевозки детей в карельской столице
Фото: unsplash.com / Shirly Niv Marton
Сегодня в Петрозаводске пройдут массовые проверки перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Госавтоинспекция просит автомобилистов думать о безопасности юных пассажиров и не нарушать правила дорожного движения.
В ГАИ напомнили, что водители, которые перевозят маленьких пассажиров без детских удерживающих устройств, будут привлечены к ответственности. Им грозит штраф в размере 3000 рублей. © «Петрозаводск говорит»