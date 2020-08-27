Карелия демонстрирует рекордный рост цен на стройматериалы
За время пандемии цены на стройматериалы выросли по большинству позиций, сообщает сайт «Архитектурный вестник»
Причем эта динамика неравномерно распределяется регионам. Так, по данным президента Национального объединения строителей А. Глушкова, в пятнадцати российских регионах дельта составляет в среднем 4-7%, в десяти — 10%, еще в восьми — более 10%.
По отдельным же позициям цены возросли значительно больше.
Цены на арматуру и металлопрокат в среднем по стране выросли на 7,5-8%, но в Кемеровской и Калужской областях — на 15%.
И это не предел — так, в Мурманской области песок подорожал на 18% при средних 10%.
Но особо отличились Республика Карелия и Краснодарский край, где цены соответственно на алюминиевый профиль и битум выросли более чем на 30%, при средних 10%.