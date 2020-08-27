В Карелии зафиксирован самый высокий уровень безработицы в округе

По данным за май-июль официальный уровень безработицы в регионе вырос до 9,4%, сообщает информационное агентство «Би-порт».

В России по данным за июль 2020 года численность рабочей силы старше 15 лет составила 75 млн человек. Экономической деятельностью заняты 70,2 млн. человек, а безработными считаются 4,7 млн. россиян. По данным Росстата, в июле уровень безработицы вырос с 6,2 до 6,3%.

Официальный уровень безработицы в Республике Карелия в полтора раза превышает средний показатель по стране и составляет 9,4%. Это самый высокий показатель среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

Сразу за Карелией идут Ненецкий Автономный округ – 9,2% и Мурманская область с индексом 8,8%.

Напомним, что «Петрозаводск говорит» писал о сложной ситуации с рынком труда в регионе.