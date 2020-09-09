Каратиста Кадашева осудили за избиение мужчины на парковке

Спортсмена Джаваншира Кадашева признали виновным в избиении мужчины на парковке возле клуба «Ели-Пели» на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская в Петрозаводске. Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью жителю Петрозаводска рассматривал мировой суд.

Суд назначил Кадашеву наказание в виде 1 года и 5 месяцев ограничения свободы, сообщает «Столица на Онего». Защитник потерпевшей стороны Елена Аскерова намерена обжаловать решение.

Напомним, инцидент произошел утром 14 июля прошлого года. В больницу был доставлен мужчина с переломом лицевых костей. Пострадавший заявлял, что на него напал старший из двух известных братьев - мастеров единоборств Джаваншир Кадашев. Годом ранее младший из братьев — Джахангир Кадашев, мастер спорта по карате и самбо, избил жителя Петрозаводска на улице Варламова. В драке участвовали и приятели спортсмена. В августе суд в Петрозаводске вынес приговор Джахангиру Кадашеву, которого обвиняли по трем статьям УК: умышленное причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством и порча чужого имущества. Ему назначили наказание в виде 2,6 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.