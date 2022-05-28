Кантеле стало инструментом международного сотрудничества

Текст: Хельга Белянцева

В Петрозаводске 24 мая состоялась заключительная встреча участников трансграничного проекта «Kantele-GO!», который реализовался с 2019 года.

За три года прошло почти три десятка концертов, тысячи зрителей ближе познакомились с традиционным карельским и финским инструментом, были проведены десятки мастер-классов, на которых кантелисты совершенствовали свое мастерство, были созданы новые музыкальные произведения и изданы нотные сборники для кантеле. Участниками проекта стали профессиональные кантелисты и любители из разных мест Карелии (Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши, Олонца, Пряжи и др.), а также из финских городов и селений (Йоэнсуу, Иломантси, Лиекса, Кухмо).

В центре — руководитель проекта «Kantele-GO!» Ольга Власова

Как сказала руководитель проекта, музыковед Ольга Власова, очень важен был и образовательный компонент, возможность исполнителей улучшить свои навыки игры на кантеле, и вклад в международное сотрудничество.

— Основная идея проекта — популяризация исполнительства на кантеле, — говорит Ольга Власова. — Этот замысел возник, когда был объявлен очередной раунд программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия» . Одним из условий участия в этой программе было объединение финских и карельских организаций.

Мы искали тему, которая нам обоюдно близка, понятна и интересна. А инструмент кантеле как раз исторически общий для наших народов. И мы стали думать, что мы можем сделать для того, чтобы помочь развитию исполнительства на кантеле. Собирались с кантелистами, обсуждали. Ведь инструмент кантеле, несмотря на то, что кажется простым, на самом деле очень сложный. А когда погрузишься в тематику, узнаёшь детали — что есть хроматический концертный инструмент, есть диатоническое кантеле. Есть профессиональные исполнители, педагоги, а есть детишки, которые учатся в музыкальной школе или в любительских кружках.

Поэтому в проект вошло много разных направлений, начиная от мероприятий, направленных на профессиональных артистов (мы создавали новую музыку для артистов ансамбля «Кантеле», проводили лаборатории, выступали с концертами). Также мы проводили мероприятия, на которых можно было учиться играть на разных видах кантеле, создавать аранжировки, писать музыку. Для детей, которые занимаются исполнительством на кантеле, прошли международные форумы. Ребята были неизмеримо рады этим встречам, потому что вот так собраться на несколько дней, жить где-то вдалеке от родителей, занимаясь творчеством, музицированием на кантеле — это большая редкость.

«Мы издали несколько нотных сборников для кантеле, что тоже достаточно редкое явление в жизни Карелии. Проводили много работы по популяризации инструмента. Например, сделали YouTube каналы (Cross-Border Kantele и Kantele Goes Global), где выкладывали музыку для кантеле. Создали группу проекта, в которой размещали информацию о наших событиях: статьи, видео, фотографии и т. д. Поэтому материала, который дальше будет работать на популяризацию кантеле, очень много».

Также мы вели большую работу с партнерами, с финской стороны это были Академия рунопения и Университет Восточной Финляндии. С началом пандемии закрыли границы, но в 2019 году мы успели плотно поработать в очном формате. В 2020 году мы адаптировались к новым условиям и стали проводить мастер-классы и встречи онлайн. Сейчас проект для российских партнеров приостановлен, а для финских еще продолжается. И, несмотря на то, что границы закрыты, в сердцах тех людей, которые с нами сотрудничали, остались о нас теплые воспоминания.

Анна Ковалева, руководитель ансамбля национальной музыки «Pikkurilli» Детской школы искусств Кондопоги, считает, что участие в проекте было важно и для ее учеников и для нее лично, как для музыканта и педагога:

— В проекте я оказалась по приглашению Ольги Борисовны Власовой, на тот момент я всего полтора года занималась кантеле. И для меня это стало настоящей академией, перманентными курсами повышения квалификации. Потому что столько знаний и практических навыков я бы не получила в жизни никогда. Это были и мастер-курсы, и мастер-классы, и молодежные форумы. Мы играли сводными оркестрами, где требовалось моментальное применение полученных навыков. Так что для детей это тоже было хорошей встряской в положительном смысле. Они выступали на сценах Дома кантеле, Музыкального театра — где и когда бы еще у нас была такая возможность? Мы поездили по городам Карелии, побывали в Финляндии.

«У меня появилась возможность взаимодействия с музыкантами ансамбля «Кантеле». Например, Ирина Шишканова выступила рецензентом моего сборника упражнений для пятиструнного кантеле «Смайлики для кантелистов». И в целом для моей педагогической деятельности участие в проекте стало определяющим событием».

Артисты национального ансамбля песни и танца «Кантеле», инициатора и ведущего партнера проекта, также приняли в нем активное участие.

— Нам проект подарил новый репертуар, много новых произведений, — говорит руководитель ансамбля кантелистов, солистка ансамбля «Кантеле» Анастасия Красильникова. — На начальных этапах было много гастролей, в том числе и за границу, в Финляндию. Было много знакомств с интересными музыкантами, мастер-курсов, на которых мы осваивали новые приемы игры, навыки импровизации. Конечно, мы расстроились, что сейчас уже не можем гастролировать. Но за время проекта мы много чему научились, многое обрели и очень этому рады.

Участники встречи в Доме Кантеле

Гала-концерт проекта «Kantele-GO!» прошел в ноябре 2021 года в Музыкальном театре Карелии. И вот теперь встречей в Доме Кантеле, на которую пришли самые активные участники проекта, подвели итог трехлетнего музыкального марафона, объединившего множество творческих людей по обе стороны границы. //Фото: Государственный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»