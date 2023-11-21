Известный боец ММА отправился на СВО из-за ссоры с женой

Вячеслав Дацик отправился в зону СВО после ссоры с супругой. Боец ММА дал интервью NEWS.ru и рассказал о подробностях заключения контракта.

Спортсмен известен не только своими победами, но и несколькими тюремными сроками, ультра-националистическими взглядами и даже побегом из психушки. Он рассказал изданию как произошел его отъезд на Украину.

- Я поехал в Питер на бои, жена вдогонку выслала вещи, она со мной поругалась, ну и я быстренько свалил туда,

- признался Дацик.

На СВО 43-летний боец прибыл в середине сентября, через несколько недель подписал бессрочный контракт с Минобороны РФ.

В ММА Дацик выиграл семь поединков и проиграл восемь. В боксе он одержал восемь побед (пять из которых нокаутом) и потерпел три поражения. // фото: скриншот видео Meta MMA