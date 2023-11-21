Врач рассказала, кому нельзя есть майонез и кетчуп

Кетчуп и майонез следует исключить из рациона людям с инсулинорезистентностью. Об этом рассказала диетолог Гузель Евстигнеева, слова специалиста приводит «Москва 24».

В целом кетчуп и майонез нужно есть в меру. Однако их в принципе не должны употреблять люди с инсулинорезистентностью, которая сопровождает сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром и некоторые другие заболевания, отметила медик.

Как отметила Евстигнеева, майонез и кетчуп являются стимуляторами вкуса, усиливающими аппетит. Поэтому их употребление может нарушить нормальный режим питания, необходимый для диабетиков.

Также врач призвала отказаться от этих продуктов людей с лишним весом, поскольку в кетчупе содержится много сахара, а в майонезе - жира. // Фото: unsplash.com / Nrd