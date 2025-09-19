Избран новый глава Костомукши

Новым главой Костомукшского муниципального округа избран Александр Дмитриев. Об этом пишет издание «64-я параллель».

По данным источника, депутаты Совета округа выбирали между двумя кандидатами. За Дмитриева проголосовали 13 человек, этого хватило для победы.

Отмечается, что сейчас Александр Дмитриев занимает должность директора по правовым вопросам предприятия «Карельский окатыш». К исполнению обязанностей главы администрации города он приступит 27 октября после передачи дел на нынешнем месте работы.

Ранее сообщалось о том, что экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского не берут на СВО.