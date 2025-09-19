Сильные дожди пройдут в субботу в Карелии

Завтра, 20 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6,+8°С, днем +12,+14°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по восточным районам местами небольшой дождь, днем на большей части дождь, местами сильный. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный, северо-западный, днем юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9°С, местами 0,+2°С, днем +10,+15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +10, облачно, дождь.

В Сегеже до +12, облачно, сильный дождь.

В Сортавале до +15, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.