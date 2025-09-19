19 сентября 2025, 16:39
Общество

ТВ-вещание остановится в некоторых районах Карелии

Профилактика на телевидении намечена на следующей неделе
Семья у телевизора
Фото: freepik

На неделе с 22 по 28 сентября в ряде районов Карелии ожидаются проблемы с телевещанием. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, в разные дни недели телевидение временно не будет работать в населенных пунктах Лоухи, Амбарный, Деревянка, Лендеры, Пуйккола, Реболы, Софпорог и Суккозеро.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске на следующей неделе замолчат семь радиостанций.

