19 сентября 2025, 16:39
ТВ-вещание остановится в некоторых районах Карелии
Профилактика на телевидении намечена на следующей неделе
Фото: freepik
На неделе с 22 по 28 сентября в ряде районов Карелии ожидаются проблемы с телевещанием. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.
Так, в разные дни недели телевидение временно не будет работать в населенных пунктах Лоухи, Амбарный, Деревянка, Лендеры, Пуйккола, Реболы, Софпорог и Суккозеро.
Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами.
Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске на следующей неделе замолчат семь радиостанций.