ТВ-вещание остановится в некоторых районах Карелии

На неделе с 22 по 28 сентября в ряде районов Карелии ожидаются проблемы с телевещанием. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, в разные дни недели телевидение временно не будет работать в населенных пунктах Лоухи, Амбарный, Деревянка, Лендеры, Пуйккола, Реболы, Софпорог и Суккозеро.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске на следующей неделе замолчат семь радиостанций.