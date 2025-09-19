Подростки устроили хаос в поезде

В Московской области в вагоне электропоезда подростки распылили перцовый баллончик и ударили ножом пассажиров, которые пытались успокоить хулиганов. На малолетних преступников завели уголовное дело, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте следкома России.

Двое 17-летних подростков ехали в электропоезда и решили сначала распылить перцовый баллончик, а потом ударить ножом трех пассажиров вагона. Последние получили легкий вред здоровью.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ - хулиганство, совершенное на железнодорожном транспорте с применением насилия к гражданам и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору. Хулиганы признали вину, их ждет суд.