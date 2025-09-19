Женщина неожиданно разбогатела в день своего юбилея

Жительница США решила поучаствовать в лотерее в день своего 40-летия и неожиданно для себя взяла огромный приз. Об этом сообщает агентство UPI.

По данным источника, женщина из Северной Каролины попытала счастья в онлайн-лотерее в свой юбилей. Она села играть в два часа ночи и вскоре поняла, что выиграла более полумиллиона долларов.

«Я была в шоке. Я начала будить мужа. Говорю ему: "Смотри, я выиграла 626 тысяч долларов!" А он рассмеялся и закрыл глаза», - вспомнила счастливый момент американка.

Победительница рассказала, что часть денег отправит на инвестиции, а часть положит на счета детям.

