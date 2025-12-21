21 декабря 2025, 18:09
Водитель эпично растерял груз на дороге в карельском городе
Плохо закрепленные доски разлетелись по дороге в Сортавале
Фото, видео CityLink
Сегодня в 15:20 в Сортавале произошел необычный дорожный инцидент. Он попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как с крыши автомобиля, затормозившего на перекрестке, слетели перевозившиеся там доски. В результате водителю пришлось долго собирать все обратно. Люди не пострадали.
