Водитель эпично растерял груз на дороге в карельском городе

Сегодня в 15:20 в Сортавале произошел необычный дорожный инцидент. Он попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как с крыши автомобиля, затормозившего на перекрестке, слетели перевозившиеся там доски. В результате водителю пришлось долго собирать все обратно. Люди не пострадали.

