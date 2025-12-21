21 декабря 2025, 17:26
Автомобиль задымился после ДТП в Петрозаводске
Дорожная авария на улице Зайцева попала в объектив камеры наблюдения
Фото, видео CityLink
Сегодня в 16:23 в Петрозаводске произошло ДТП на улице Зайцева. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую прямо. Случилось жесткое столкновение, после которого одно из транспортных средств задымилось. На счастье, в серьезный пожар дело не перешло.
В результате ДТП автомобили получили повреждения. Пока что нет данных о том, пострадали ли люди.
