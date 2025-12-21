21 декабря 2025, 15:19
В ГАИ выступили с обращением к водителям Карелии
Специалисты просят автомобилистов не забывать об отдыхе при езде на длинные расстояния
Фото: Shopify
Сотрудники Госавтоинспекции выпустили обращение к водителям Карелии. Оно опубликовано пресс-службой ведомства.
Инспекторы напомнили автомобилистам о важности отдыха при езде на длинные расстояния. Уставший водитель несет опасность и себе, и окружающим. В случае усталости стражи порядка советуют остановиться на ближайшей заправке, поспать и продолжить путь с новыми силами.
Хорошее самочувствие водителя - обязательное условие для безопасной поездки, отметили в ГАИ.
