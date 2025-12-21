21 декабря 2025, 15:49
Здания школы и дома культуры продают в Карелии
В Олонецком районе выставлены на торги объекты муниципального имущества
Фото: Shopify
Администрация Олонецкого района объявила аукцион по продаже объектов муниципального имущества. Об этом сообщается в паблике администрации.
В частности, на продажу выставлено здание школы в поселке Ковера. Отмечается, что здание 1974 года постройки площадью более 1000 квадратных метров можно будет использовать в нежилых целях.
Также планируется реализовать здание сельского дома культуры в деревне Рыпушкалицы. Его площадь составляет более 300 квадратных метров.
Аукцион пройдет в электронной форме 26 января 2026 года.
