Бастрыкин велел решить проблему жителей Петрозаводска

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению жильцов дома на набережной Гюллинга в Петрозаводске. Об этом сообщает информационный центр СК.

Отмечается, что здание 1962 года постройки не оборудовано пандусом. Из-за этого передвижение маломобильных жильцов, а также женщин с колясками затруднено. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК доложить о результатах проверки и о принятом решении.

