Россиянин обанкротился из-за заболевшего кота

Житель Москвы потратил 300 тысяч рублей на лечение своего заболевшего кота, после чего объявит себя банкротом. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, в конце 2023 года пожилой питомец заболел мочекаменной болезнью. Ветеринары сделали ему несколько операций и прописали дорогостоящее лечение, для чего мужчине пришлось взять кредит. Однако спасти своего 19-летнего любимца он так и не смог.

После смерти кота москвич остался с долгами. Из-за пеней сумма долга достигла 1,2 миллиона рублей, после чего мужчина объявил себя банкротом.

