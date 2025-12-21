21 декабря 2025, 17:04
Россиянин обанкротился из-за заболевшего кота
Житель Москвы потратил на лечение питомца 300 тысяч рублей, но не спас его
Фото: Shopify
Житель Москвы потратил 300 тысяч рублей на лечение своего заболевшего кота, после чего объявит себя банкротом. Об этом сообщает Mash.
По данным источника, в конце 2023 года пожилой питомец заболел мочекаменной болезнью. Ветеринары сделали ему несколько операций и прописали дорогостоящее лечение, для чего мужчине пришлось взять кредит. Однако спасти своего 19-летнего любимца он так и не смог.
После смерти кота москвич остался с долгами. Из-за пеней сумма долга достигла 1,2 миллиона рублей, после чего мужчина объявил себя банкротом.
