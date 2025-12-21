Названа безопасная для здоровья порция оливье

Порция оливье не должна превышать 200 граммов. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Сергей Вялов, его слова приводит ТАСС.

«Рекомендуемая порция за один прием: 150-200 граммов, примерно 4-5 столовых ложек. Это позволяет получить удовольствие от вкуса, но не перегрузить организм катастрофически», — отметил врач.

Медик подчеркнул, что если есть салат медленно, то порцию можно увеличить на 100 граммов. Но максимум за 4-6 часов можно съесть 250-300 граммов оливье.

