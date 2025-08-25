Женщина спасалась от дождя и сказочно разбогатела

В Китае женщина спасалась от сильного дождя в лотерейном магазине и выиграла огромные деньги. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, в ожидании завершения дождя китаянка купила 30 лотерейных билетов, потратив на это 900 юаней (10 тысяч рублей). Она начала проверять билеты и уже в шестом обнаружила крупный выигрыш - 1 миллион юаней (11 миллионов рублей).

Победительница призналась, что даже не мечтала о подобной удаче. После победы в лотерее женщина продолжила работать. Она отметила, что лениться не собирается.

Ранее сообщалось о том, что житель США делал уборку в своем автомобиле и неожиданно разбогател.