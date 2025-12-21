До минус 14 градусов ожидается в понедельник в Карелии

Завтра, 22 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -5,-7°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток -4, -9°С, на севере до -14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-13, малооблачно.

В Сегеже -4-8, облачно, небольшой снег.

В Сортавале 0-6, облачно.

Ожидается слабая геомагнитная буря.