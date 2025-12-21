«У меня есть поддержка: муж и картошка в подвале»

Текст: Алина Гапеева

Фото: администрация Эссойльского сельского поселения

Депутаты поселка Эссойла, которые представляют интересы своих избирателей на уровне местной власти, подверглись нападкам со стороны односельчан.

Привилегированный статус

На днях в одном из эссойльских пабликов разгорелась нешуточная дискуссия о роли депутатов в жизни поселения.

«Интересно, депутаты два часа в полгода встречаются с людьми, а в остальное время они чем занимаются? Какую работу делают? Ну расскажите хоть в нескольких словах, чтобы нам местным знать? И какие им вопросы задавать-то?»

— эта запись Алексея Смирнова в паблике Эссойльского поселения взбудоражила интернет.

Интерес к этой теме вполне обоснован, ведь депутатам местных советов отводится значимая роль в решении самых насущных вопросов жизни жителей села (дороги, транспорт, ЖКХ, социальная сфера, благоустройство). Они касаются каждого и вызывают интерес народа. Ну а к депутатам более высокого уровня вплоть, до Госдумы, формирующим государственную политику, тем более.

Не секрет, что у многих при слове "депутат", в голове сразу же всплывает целый ряд ассоциаций: депутатская неприкосновенность, поездки за счет государства на курорты страны, умопомрачительная зарплата, кроме того — высокий статус и возможность влиять на законы.

Перечисленные преференции лишь вызывают улыбку у Арины Игнатьковой, которая является депутатом Совета Эссойльского сельского поселения Пряжинского района второй созыв подряд. Помимо своей депутатской деятельности, она еще работает — возглавляет эссойльский дом культуры. Эта двойная нагрузка требует от нее огромных сил и полной самоотдачи.

«Мы, депутаты совета местного поселения, за свое депутатство не получаем ни копейки»,

— одним предложением народная избранница разбила сразу все мифы.

Общая численность жителей Эссойльского сельского поселения составляет 3746 человек, проживающих в 25 населенных пунктах, а также в 10 кооперативах. Представительный орган сельского поселения состоит из десяти депутатов — все пенсионеры и муниципальные работники.

Как полагается, «слуги народа» всех уровней – от государственного до местного – должны быть прозрачны в своих финансах. По закону им необходимо отчитываться о своих доходах и имуществе, а также о том, чем владеют и сколько зарабатывают их близкие родственники.

Виллы на Канарах, дорогие авто и огромные доходы в декларациях эссойльских избранников не увидишь. Их попросту нет. А откуда им взяться? У пенсионеров государственные выплаты – не ахти какие, да и зарплаты муниципалов едва дотягивают до прожиточного минимума — такая капля, что остается только нос утереть.

После того как эссойльский депутат Светлана Николаевна Козлова подала свою декларацию о доходах, у проверяющих из Петрозаводска возник вопрос относительно остатка средств на ее банковской карте. На момент проверки в кошельке у нее находилось четыре тысячи рублей – все, что осталось от только что перечисленной пенсии.

«В комиссии Законодательного собрания очень поразились, как я буду жить до следующей выплаты. Чему удивляться? Все так живут сейчас. Живем…Тем более, у меня есть еще поддержка – муж и картошка в подвале»,

— смеется Светлана Николаевна.

«Нас коробит такая проверка: наши мизерные доходы всем видны... Почему министры, государственные служащие так не отчитываются перед народом?» — возмущается Арина Николаевна.

Герасим на все согласен

На самом деле общественная должность – это не «сидеть и подписывать бумаги». Это постоянная работа, требующая глубокого понимания ситуации, поиска решений и, зачастую, компромиссов. Местные депутаты выступают связующим звеном между администрацией и народом — все вопросы решают сообща.

В сельском поселении бюджет уже долгое время остается на одном уровне, а вот жизнь, как мы все знаем, дорожает. Особенно заметно это по росту тарифов на электроэнергию. Возьмем, к примеру, установку дополнительных фонарей в Эссойле. Это, безусловно, шаг вперед, улучшение для жителей поселка.

«Но вот вопрос: хватит ли нам средств в бюджете на их дальнейшую оплату?» — беспокоится Светлана Николаевна.

Или вот еще пример – обслуживание местных дорог. Казалось бы, очевидная потребность, и вопросов не должно быть. Но и здесь возникают сложности. Сколько средств нужно на ремонт дорог, на поддержание их в надлежащем состоянии? И как распределить ограниченные ресурсы, чтобы охватить как можно больше проблемных участков, учитывая при этом и другие насущные нужды поселения?

Жители Чуралахты теперь могут ездить по улучшенной дороге благодаря инициативе депутата Валерия Фалистьянова. Пенсионер, вооружившись своим трактором, по просьбе главы администрации взялся за ремонт. Как отметила Арина Николаевна, такая работа обошлась бы местному бюджету в разы дороже, если бы привлекался подрядчик. Это отличный пример экономии средств для местного бюджета.

Сельские депутаты обязаны принимать участие в сессиях, участвовать в прениях, задавать вопросы, требовать ответа у докладчика…Важной частью их деятельности являются ежемесячные выезды в Пряжу, которые они осуществляют на собственные средства. «На сессиях мы можем голосовать"за" или "против" – результат один. Все уже давно решили за нас наверху. Нам остается лишь изображать участие, поднимая руку, как Герасим, который на все согласен», — посетовала Светлана Николаевна.

Острые, как кнопка

Общественники рассказали о наболевших проблемах, которые они пытаются решить вместе с местной властью. Одна из них — отсутствие автобусного сообщения между Петрозаводском и населенными пунктами Эссойла, Крошнозеро и Пряжа — стала настоящей головной болью для местных жителей. Особенно остро ощущается отсутствие прямого маршрута между Эссойлой и Пряжей, что лишает людей возможности добраться до районного центра. Это создает значительные трудности для поездок по делам, посещения врачей и решения других насущных вопросов.

Арина Игнатькова и Светлана Козлова

Есть в поселке старая дурно пахнущая проблема. «На улице Новоселов сложилась критическая ситуация с канализацией. В подвалах домов № 3, 5 и 6 уже по щиколотку стоит вода. Жители домов неоднократно обращались во все возможные инстанции, но, к сожалению, проблема остается нерешенной. Я лично связывалась с представителем комитета по управлению муниципальным имуществом, приглашала руководителя на место аварии, чтобы он мог лично убедиться в масштабах бедствия. Однако услышанные нами объяснения не убеждают. Я не верю, что за все лето нельзя было провести очистку пяти канализационных колодцев, которые, по всей видимости, и стали причиной затопления», — поделилась своими переживаниями Светлана Козлова.

Еще одна головная боль — водоснабжение. Жители Эссойлы, проживающие в благоустроенных домах, уже давно забыли, что такое чистая вода из крана. Вместо нее из труб течет мутная жидкость, а иногда даже можно встретить нежелательных «гостей» в виде мелкой живности. Несмотря на попытки решить эту проблему в рамках программы «Чистая вода», положение остается критическим.

То, что течет из кранов

Также вызывает серьезную обеспокоенность ситуация с почтовым обслуживанием.

«У нас сейчас нет ни одного почтальона. Зарплата у работников почты – гроши. Кто пойдет? Тем более, в почтовом отделении отсутствуют нормальные условия для работы: там нет туалета – хоть памперсы надевай»,

— взволнованно продолжают перечислять депутаты острые, как кнопки, вопросы.

Село. Здесь, как в озерной глади, отражены проблемы и трудности. Уж с кого-кого, а с местного депутата спрос особый. На улице любой может остановить и потребовать отчет о том, как решается проблема.

Народные — значит свои

Люди в Эссойле высказались в поддержку своих депутатов. Они признали, что те отлично справляются со своей главной задачей – делать жизнь в поселении лучше, вовремя поднимать важные проблемы и находить решения.

«Действительно, работа сельского депутата не оплачивается. В случае положительного результата народный избранник может получить в качестве зарплаты разве что благодарность местных жителей», — комментирует Галина Васильева.

«Работа эта, можно сказать, на общественных началах. Люди заняты на производстве, а им нужно вникать в административно-нормативную документацию, быть на сессии и отстаивать интересы своих избирателей, а зачастую решать социальные проблемы в законодательных органах республики, когда дело касается обсуждения бюджета, программы местных инициатив, субботников или общественно значимых мероприятий во всех сферах деятельности, будь то общественное питание, здравоохранение, культура или сохранение часовен...»

Контейненая площадка установлена по Программе поддержки местных инициатив

«Люди по всем проблемам обращаются к депутатам, ждут ответа от них, касается ли это освещения, спорта, дорог, вот поэтому надо уяснить — работы на общественных началах у депутатов много», — поддержали комментарий Галины Васильевой эссойльчане.

Конечно, замечательно, когда у депутатов есть поддержка земляков, но было бы еще лучше, чтобы они приезжали на сессии не просто поприсутствовать для кворума, а чтобы влиять на решение жизненно-важных вопросов, все-таки они лучше всех знают, в чем нуждаются люди в глубинке. Заметим, численность населения Пряжинского района 12023 человека (по данным Управления труда и занятости РК на 2023 год). В Эссойльском поселении проживают 3746 человек, это около трети населения района, и они имеют право быть услышанными...