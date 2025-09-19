19 сентября 2025, 15:37
Банк пытался взыскать с жителя Карелии деньги по кредиту 2005 года
В Сортавале суд отказал финансовому учреждению в удовлетворении иска
Фото: freepik
В Сортавале один из российских банков подал в суд иск к местному жителю, требуя погасить задолженность по кредиту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
По данным источника, кредитный договор был заключен в 2005 году. Горожанин с требованиями не согласился, указав на то, что банк пропустил сроки исковой давности по делу.
Суд установил, что срок исковой давности по требованию о взыскании задолженности по кредитному договору истек в мае 2010 года. В удовлетворении требований банку было отказано.
