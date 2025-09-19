В Петрозаводске председатель ТСЖ не разрешил инвалиду переделать ванну. За поддержкой горожанин обратился в прокуратуру.

Мужчина, являющийся инвалидом первой группы, ранее пытался согласовать с председателем товарищества собственников жилья переустройство ванной комнаты. Петрозаводчанин хотел установить душевой трап для инвалидной коляски. Но председатель не разрешил.

Надзорный орган обратился в суд, чтобы тот оказал воздействие на несговорчивого председателя. В ходе рассмотрения иска председатель согласовал инвалиду переустройство жилого помещения.

Работы по переустройству помещения согласовали также в администрации Петрозаводска.