19 сентября 2025, 14:38
В Петрозаводске председатель ТСЖ не разрешил инвалиду переделать ванну
Мужчине пришлось обратиться в прокуратуру и суд, чтобы ему все-таки согласовали переустройство жилого помещения
фото freepik
В Петрозаводске председатель ТСЖ не разрешил инвалиду переделать ванну. За поддержкой горожанин обратился в прокуратуру.
Мужчина, являющийся инвалидом первой группы, ранее пытался согласовать с председателем товарищества собственников жилья переустройство ванной комнаты. Петрозаводчанин хотел установить душевой трап для инвалидной коляски. Но председатель не разрешил.
Надзорный орган обратился в суд, чтобы тот оказал воздействие на несговорчивого председателя. В ходе рассмотрения иска председатель согласовал инвалиду переустройство жилого помещения.
Работы по переустройству помещения согласовали также в администрации Петрозаводска.