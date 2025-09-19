19 сентября 2025, 14:38
Происшествия

В Петрозаводске председатель ТСЖ не разрешил инвалиду переделать ванну

Мужчине пришлось обратиться в прокуратуру и суд, чтобы ему все-таки согласовали переустройство жилого помещения
инвалидное кресло
фото freepik

В Петрозаводске председатель ТСЖ не разрешил инвалиду переделать ванну. За поддержкой горожанин обратился в прокуратуру.

Мужчина, являющийся инвалидом первой группы, ранее пытался согласовать с председателем товарищества собственников жилья переустройство ванной комнаты. Петрозаводчанин хотел установить душевой трап для инвалидной коляски. Но председатель не разрешил.

Надзорный орган обратился в суд, чтобы тот оказал воздействие на несговорчивого председателя. В ходе рассмотрения иска председатель согласовал инвалиду переустройство жилого помещения.

Работы по переустройству помещения согласовали также в администрации Петрозаводска.

Обсудить
Метки: 
инвалид
ванна
председатель ТСЖ
прокуратура
инвалидная коляска
ванная комната