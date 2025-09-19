Необычные светофоры появятся на улицах Москвы

Необычные светофоры установят в столице. От традиционных светофорных объектов их отличает наличие светодиодного контура, который повторяет цвет сигнала на самом светофоре.

Утверждается, что сигналы видны в любое время суток, в плохую погоду, а также если сам светофор частично скрыт грузовиком. Водитель по цвету контура легко определит, как сигнал горит.

Планируется, что контурные светофоры установят в следующем году на 46 улицах Москвы, сообщает «Российская газета». Новинка разработана в России, ее назвали «Сириус».

Эксперты придерживаются мнения, что любые инновации, которые помогают повысить безопасность движения, необходимо внедрять.

Когда дойдут и дойдут ли вообще такие инновации до Карелии – остается лишь предполагать.