19 сентября 2025, 14:26
Необычные светофоры появятся на улицах Москвы
Сигнал светофора будет заметен при любой погоде и времени суток
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Необычные светофоры установят в столице. От традиционных светофорных объектов их отличает наличие светодиодного контура, который повторяет цвет сигнала на самом светофоре.
Утверждается, что сигналы видны в любое время суток, в плохую погоду, а также если сам светофор частично скрыт грузовиком. Водитель по цвету контура легко определит, как сигнал горит.
Планируется, что контурные светофоры установят в следующем году на 46 улицах Москвы, сообщает «Российская газета». Новинка разработана в России, ее назвали «Сириус».
Эксперты придерживаются мнения, что любые инновации, которые помогают повысить безопасность движения, необходимо внедрять.
Когда дойдут и дойдут ли вообще такие инновации до Карелии – остается лишь предполагать.