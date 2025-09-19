Десять миллионов потратят на 22 мусорные площадки в Петрозаводске

Петросовет поддержал изменения в городской бюджет.

Среди решений – направить десять миллионов рублей на обустройство 22 новых контейнерных площадок для сбора ТКО.

Потратят деньги и на борьбу со старыми автомобильными шинами. Возможности утилизировать авторезину законно у граждан нет, в итоге возле многих мусорок в городе появились свалки из старых шин. На их вывоз и утилизацию городские власти потратят более 4 миллионов рублей.