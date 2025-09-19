В России разработаны новые ИТ-решения для аэропортов и авиакомпаний

ИЦК объединяют на одной площадке крупнейшие компании и разработчиков ИТ-решений для того, чтобы обеспечить качественный переход ключевых отраслей на отечественное ПО.

Курирует работу ИЦК вице-премьер – руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Задача ИЦК – обеспечить импортозамещение ключевых отраслей. Обслуживание аэропортов и работа авиакомпаний – направления, в которых использование российского ПО критически важно. Потому что от этого зависит безопасность наших граждан и технологическая независимость. В рамках ИЦК нам уже удалось разработать решения, которые заменили некоторые зарубежные системы. Сегодня эти решения уже внедрили более 60 аэропортов и свыше 50 авиакомпаний,

– подчеркнул Дмитрий Григоренко.

В число уже завершенных 81 проектов «первой» волны вошли несколько систем для обеспечения процессов авиационных перевозок.

Одним из первых значимых результатов стала система ««BAGS поиск», разработанная по заказу аэропорта «Шереметьево». Это единый сервис регистрации и поиска багажа, объединяющий все аэропорты и авиакомпании России в одном цифровом пространстве. С его помощью уже более 400 тысяч пассажиров вернули потерянные чемоданы. Сегодня к системе подключены 62 аэропорта и 14 авиакомпаний, в том числе 4 иностранных перевозчика.

Ещё одно важное решение — Авиационная сервисная платформа (ИС АСП) , созданная для «Аэрофлота». Она обеспечивает безопасный и гарантированный обмен данными между авиакомпаниями, аэропортами и государственными структурами — даже в условиях нестабильного соединения. Платформа умеет проверять сообщения, хранить их в архиве и находить по запросу. На сегодняшний день к ней подключены 63 российских и 6 зарубежных аэропортов, а также более 50 авиакомпаний , 33 из которых — международные.

Всего в рамках ИЦК сейчас реализуется около 200 проектов . Большинство проектов «первой волны» планируется завершить до конца 2026 года. В мае 2025 года стартовала «вторая волна» — отобрано 49 новых инициатив , 17 из них получили грантовую поддержку на общую сумму 3,2 млрд рублей . Основные работы по ним завершатся до конца 2027 года.

Фото: Петрозаводск говорит