В Петрозаводске завершают ремонт дороги на проезде Тидена

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в разных районах Петрозаводска отремонтировали 11,6 км городских дорог – на площади Гагарина, улицах Красноармейская, Зайцева, Мелентьевой, СКЗ, Антикайнена, Мурманской и Мичуринской, на Комсомольском проспекте и Ключевском шоссе.

Как рассказал Глава Карелии Артур Парфенчиков, за счет средств субсидии из Дорожного фонда Карелии в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» удалось начать замену дорожного полотна на проезде Тидена, по которому осуществляется подъезд к ТИЗ «Усадьба». Сейчас подрядчик завершает ремонтные работы. Площадь ремонтируемого участка составила более 7 кв. км.

В прошлом году в этот микрорайон города мы провели природный газ и нашли техническое решение в короткие сроки сделать дорогу. В 2025 году планируем отремонтировать дорогу на улице Хейкконена и в Университетском городке,

– сказал руководитель региона.

Напомним, что за 8 лет в Петрозаводске проведена масштабная работа по строительству и ремонту аварийных мостов: открыт путепровод через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя, реконструированы два моста через реку Неглинка на улицах Кирова и Антикайнена, заменено дорожное полотно на Гоголевском и Комсомольском мостах. Уже 19 октября будет открыто движение по обновленному Лобановскому мосту.

Отметим, что положительное заключение госэкспертизы получил проект строительства тоннеля под железнодорожными путями по ул. Халтурина. Общая стоимость выполнения строительно-монтажных работ по объекту составляет более 8 млрд рублей. Для его реализации необходима финансовая поддержка из федерального бюджета.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия