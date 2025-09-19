Новая большая зона отдыха появится в Петрозаводске

Новая большая зона отдыха появится в парке «Удега» на Птицефабрике. Об этом рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, в парке установят детскую игровую площадку, универсальную спортивную площадку для игры в футбол, волейбол и баскетбол, площадку для отдыха со скамейками. Также будет оборудована пешеходная дорожка.

В мэрии планируют создать пространство, где могли бы проводить время молодые люди, семьи с детьми и горожане старшего возраста.

