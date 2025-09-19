19 сентября 2025, 13:42
Россия

Россиянам напомнили о разгаре бархатного сезона

На черноморском побережье сложилась весьма комфортная для отдыха погода
Черное море
Фото: «Петрозаводск говорит»

На черноморском побережье России в самом разгаре бархатный сезон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Как отметил синоптик, в прошлые выходные, 13-14 сентября, температура воздуха в Краснодарском крае и Крыму достигала 30 градусов.

«Сейчас происходит понижение температуры за счет перемещения прохладных воздушных масс с севера. И это приводит к тому, что температура воздуха понижается до 22-25 градусов, а температура воды такая же»,

- рассказал Вильфанд.

Ранее жителей Карелии предупредили о первом снеге в регионе.

Обсудить
Метки: 
бархатный сезон
Гидрометцентр
роман вильфанд
Краснодарский край
Крым