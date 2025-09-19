Петрозаводчанин обманывал людей в трех регионах

В Петрозаводском городском суде рассмотрели дело петрозаводчанина, который состоял в преступной организации и вымогал деньги у людей под видом банковской деятельности. Виновного лишили свободы и обязали выплатить штраф 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба суда.

Преступники промышляли одновременно в трех регионах России: Карелии, Вологодской области и Краснодарском крае. Они обслуживали людей, которые были заинтересованны в получении сокрытых от государственного контроля наличных денежных средств и уклонении от уплаты налогов. За 4 года участники организации получили 188 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Петрозаводчанину назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, штраф в размере 300 тысяч рублей, ограничение свободы на 1 год.