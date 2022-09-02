Из-за размытого моста автобусы поменяли маршруты

Мост в селе Деревянное размыло, поэтому расписание автобусов до станции Деревянка пришлось изменить. Об этом сообщили в администрации автовокзала Петрозаводска.

В частности, поменялись маршруты движения автобусов № 121 «Петрозаводск–ст. Деревянка», № 121/114 «Петрозаводск–ст. Деревянка–дачи 31 км», № 602У «Петрозаводск–Ладва-Ветка через Ужесельгу».

Движение по маршрутам 121 и 121/114 будет осуществляться до села Деревянное. Движение по маршруту 602У временно приостановили.

Специалисты ФКУ «Кола» устраняют размытие конуса моста, сообщили в Минтрансе РК. Работают экскаватор и самосвалы подрядчика. Проезд для большегрузного транспорта закрыт, для легкового - нет. // фото: Минтранс Карелии