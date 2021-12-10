Из воинской части в Ленобласти ушел карельский контрактник

Медвежьегорский военкомат разыскивает контрактника, который покинул воинскую часть в деревне Агалатово Ленобласти. Он родом из Карелии, поэтому ориентировку разместили в паблике «Медвежьегорск Online» ВКонтакте.

В сообщении сказано, что Ярослав Максимович Войт 2002 года рождения ушел из воинской части еще 8 декабря. Он до сих пор не вернулся и не выходит на связь с начальством и своей мамой.

Молодой человек ранее жил в поселке Пиндуши, в доме № 7-6 в переулке Гагарина.

Он худощавый, рост 175 сантиметров, русые волосы, справа на шее татуировка с изображением совы, но она не закончена.

Был одет в легкую темную куртку, черный балахон с капюшоном под ней, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

Может ездить на стареньком автомобиле Audi 100 темного цвета c номером Х 010 ОТ 47.

Всю информацию о нем просят сообщать по телефону 89679672208. // Фото: источник