Дорогая иномарка насмерть сбила академика РАН в Москве

В аварии на севере столицы вечером 9 декабря погиб Борис Кизяев – академик РАН. Его сбил мчащийся по дороге BMW-320 I, передает ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, смертельное ДТП произошло на Дмитровском шоссе в 20:37.

Погибший незадолго до трагедии вышел на дорогу из-за незначительной аварии с Mazda 6 и Skoda Octavia. На проезжей части его снес BMW, а потом влетел в стоящие на проезжей части после ДТП автомобили.

Травмы получила пассажирка иномарки, а 83-летний ученый погиб на месте. Он работал над гидромелиоративными системами, получил 40 патентов и свидетельств на изобретения. Возбуждено уголовное дело. // Фото: Krish Parmar/unsplash.com