На одной из улиц Петрозаводска рекой льется кипяток

Жители Петрозаводска сообщили, что в городе снова случилась коммунальная авария. Фото опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

На этот раз дело серьезное: на улице Медвежьегорской разливается кипяток. Автор поста уточнил, что это происходит 10 декабря около дома № 6 А.