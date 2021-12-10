10 декабря 2021, 17:48
На одной из улиц Петрозаводска рекой льется кипяток
Жители карельской столицы пишут в соцсетях об очередной коммунальной аварии
Жители Петрозаводска сообщили, что в городе снова случилась коммунальная авария. Фото опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
На этот раз дело серьезное: на улице Медвежьегорской разливается кипяток. Автор поста уточнил, что это происходит 10 декабря около дома № 6 А.
- Бурным потоком хлещет кипяток. Рекой льется по всей улице в сторону ж/д путей. По состоянию на 15:45 аварийных служб рядом не замечено, сказано в сообщении. // Фото: источник